Повышение учетной ставки НБУ не повлияет на прогнозируемую инфляцию - Данилишин

В Совете НБУ считают, что повышение учетной ставки не окажет влияния на удержание инфляции в рамках, предусмотренных Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

«В очередной раз отмечу, что природа инфляции, которая наблюдается сейчас в Украине, в немалой степени имеет немонетарные составляющие. Поэтому повышение учетной ставки НБУ, особенно с учетом того, что эти меры Правление НБУ предприняло с опозданием, не будет эффективного воздействия для удержания инфляции в рамках, предусмотренных Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу», – отметил Данилишин.

Он отметил, что цикл повышения учетной ставки, который проводит Правление НБУ, окажет негативное влияние на динамику ВВП в текущем году. Несмотря на то, что в последние годы гривна в течение февраля-июля демонстрирует сезонное укрепление, в Украину поступает капитал неинвестиционного характера. Повышая учетную ставку, что ведет к увеличению доходности ОВГЗ, Правление НБУ создает благоприятные условия для нерезидентов в плане получения дохода от краткосрочных высокодоходных операций. Юридические лица, продававшие валюту в январе-феврале текущего года для приобретения гривневых ОВГЗ, прогнозируемо будут иметь двойную выгоду – за счет относительно высокой доходности государственных ценных бумаг (она превышает 16% годовых) и за счет колебаний курса, поскольку в апреле-июле гривна исторически ревальвирует.

Как пример – ОВГЗ сроком на 3 месяца для иностранных инвесторов могут обеспечить значительный объем прибыли: продажа валюты в январе по 28,5 грн за долл., размещение гривны под 16% в ОВГЗ, в случае покупки в апреле валюты по 27,2 грн за долл. (такой курс весьма вероятен, учитывая сезонное укрепление гривны), обеспечит прибыль за 3 месяца в размере 37% годовых.

Напомню, что источником выплат дохода нерезидентам является государственный бюджет Украины.

Также следует отметить, что нерезиденты, понимая сезонность укрепления нацвалюты Украины, в августе-сентябре будут фиксировать полученный доход по шестимесячным ОВГЗ и покупать иностранную валюту за гривну. Это может дополнительно усилить давление на гривну именно во время ее сезонного ослабления, которое обычно происходит в начале осени.

Таким образом, очередное повышение учетной ставки НБУ, кроме негативного влияния на экономический рост, может косвенно привести и к усилению курсовых колебаний (снижению курса гривны).