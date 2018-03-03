«Укрзализныця» сократила потребление газа на 10%

ПАО «Укрзализныця» поддержало инициативу «Нафтогаза» относительно экономии газовых ресурсов страны в связи с проблемами, созданными российским «Газпромом». Руководство компании поручило своим подразделениям оперативно сократить потребление газа на 10 процентов, обеспечивая при этом безопасность движения и бесперебойную работу стратегической компании.
Об этом сообщил сегодня и.о. главы правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в Facebook.
«ПАО «Укрзализныця» присоединяется к важной инициативе Нафтогаз Украины, которая противостоит попыткам дискредитировать нашу страну перед европейским сообществом. Перед филиалами, учреждениями, структурными подразделениями общества поставлена задача оперативно сократить потребление газа, обеспечивая при этом безопасность движения и бесперебойную работу стратегической компании», – написал он.
Кравцов подчеркнул, что сокращение суточного потребления газа на 10% должно дать экономию в пределах 39 тысяч кубометров газа ежесуточно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицита13 ч. назад - 3311 19
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"7 ч. назад - 1627 18
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. м10 ч. назад - 1502 18
Украина в субботу нарастила импорт газа из Европы в связи с кризисом – Порошенко10 ч. назад - 554 9
Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ9 ч. назад - 2444 8
В "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицита13 ч. назад - 3311 19
Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ9 ч. назад - 2444 8
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получить пенсию в Украине5 ч. назад - 1754 1
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"7 ч. назад - 1627 18
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. м10 ч. назад - 1502 18
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 1782
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 5697 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 534
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2359 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3481
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...Обговорення статей
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів