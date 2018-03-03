«Укрзализныця» сократила потребление газа на 10%

ПАО «Укрзализныця» поддержало инициативу «Нафтогаза» относительно экономии газовых ресурсов страны в связи с проблемами, созданными российским «Газпромом». Руководство компании поручило своим подразделениям оперативно сократить потребление газа на 10 процентов, обеспечивая при этом безопасность движения и бесперебойную работу стратегической компании.

Об этом сообщил сегодня и.о. главы правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в Facebook.

«ПАО «Укрзализныця» присоединяется к важной инициативе Нафтогаз Украины, которая противостоит попыткам дискредитировать нашу страну перед европейским сообществом. Перед филиалами, учреждениями, структурными подразделениями общества поставлена задача оперативно сократить потребление газа, обеспечивая при этом безопасность движения и бесперебойную работу стратегической компании», – написал он.

Кравцов подчеркнул, что сокращение суточного потребления газа на 10% должно дать экономию в пределах 39 тысяч кубометров газа ежесуточно.