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Глава Нафтогаза рассказал, какие регионы "прикрутили" больше всего

Глава Нафтогаза рассказал, какие регионы "прикрутили" больше всего

Глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев рассказал, какие регионы максимально уменьшили потребление газа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В тройке лидеров – Кременчуг (-35%), Днепр (-32%), Николаев (-21%).

Киев уменьшил потребление газа на 15%.

В общей сумме по Украине 2 марта потребление газа уменьшилось на 14%

По материалам Економічна Правда
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