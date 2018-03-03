Глава Нафтогаза рассказал, какие регионы "прикрутили" больше всего

Глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев рассказал, какие регионы максимально уменьшили потребление газа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В тройке лидеров – Кременчуг (-35%), Днепр (-32%), Николаев (-21%).

Киев уменьшил потребление газа на 15%.

В общей сумме по Украине 2 марта потребление газа уменьшилось на 14%