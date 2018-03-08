Для американских кораблей создадут лазерную систему 3-в-1

Командование ВМС США заказало американской компании Lockheed Martin разработку новой многофункциональной боевой лазерной системы для эсминцев типа «Арли Берк». Как сообщает Breaking Defense, новая система сможет выполнять три функции: поражать небольшие катера и беспилотные летательные аппараты, вести наблюдение и ослеплять оптические системы противника.
В настоящее время в опытной эксплуатации ВМС США находится одна боевая лазерная установка. Речь идет о комплексе LaWS (Laser Weapon System, лазерная система вооружения), установленном на десантном корабле-доке «Понсе» типа «Остин», входящем в состав Пятого флота ВМС США (в зоне ответственности — западная часть Индийского океана и Персидский залив).
На десантном корабле LaWS отвечает за поражение беспилотных летательных аппаратов, а также ослепление электронно-оптических и инфракрасных систем наблюдения и наведения. Основу установки мощностью 33 киловатта составляет твердотельный лазер. В ее состав также входит система наведения и маломощный лазер, предназначенный для ослепления систем наблюдения.
Перспективная лазерная система, разработкой которой займется компания Lockheed Martin, получила название HELIOS (High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with Surveillance, высокоэнергетический лазер с интегрированным слепящим лазером и наблюдением). На разработку системы планируется потратить не более 150 миллионов долларов.
Новая лазерная система будет состоять из трех подсистем. Первая будет представлять собой боевой лазер мощностью от 60 до 150 киловатт. Он будет использоваться для поражения беспилотников и небольших кораблей. Оптическая подсистема HELIOS, отвечающая за фокусировку лазера, будет использоваться и в качестве системы наблюдения за удаленными объектами.
Наконец, в состав HELIOS включат маломощный лазер. Он будет использоваться для ослепления оптических систем наблюдения и наведения, например, тепловизоров или электронно-оптических камер. На кораблях новая лазерная система будет подключена к боевой информационно-управляющей системе Aegis.
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