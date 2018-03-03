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Янукович продал две шахты на Донбассе - СМИ

Янукович продал две шахты на Донбассе - СМИ

Шахты Новогродовская 1-3 и Россия были проданы две недели назад (в 20-х числах февраля) новому владельцу. Формально ними числится бизнесмен из Макеевки Валерий Атанов (выходец из группы Механик Виктора Вишневецкого).

Об этом сообщают источники рынка, передает ЭП.

Издание сообщает, что в этой сделке Атанов представляет интересы Эдуарда Бондаренко – председателя Донбассэнерго, контролируемой Александром Януковичем.

Отметим, что Бондаренко подтвердил свое отношение к обоим шахтам, но при этом подчеркнул, что в этом проекте он представляет собственный интерес.

“Я не фронтир кого-то (Александра Януковича – ред.). Если мой интерес к этим компаниям реализуется, я готов их развивать – уже к июлю на Новогродовской мы готовы запускать лаву, которая будет выдавать 60 тыс. т угля в месяц против сегодняшнего нуля”, – рассказал Бондаренко.

Издание также пишет, что до этого купить шахты хотел куратор государственной угольной отрасли Виталий Карпачев. По его словам, срыв сделки произошел в феврале, когда от нее отказалась сторона продавца – группа ДРФЦ Александра Януковича.

“Продавец вышел из переговорного процесса”, – отметил Карпачев.

Кроме того, он связывает изменение поведения представителей Януковича “с шумом в прессе” вокруг своей персоны. В то же время источники сообщают, что участники переговоров со стороны старшего сына экс-президента отказались продавать компании из-за нарушения Виталием Кропачевым своих обязательств.

Отметим, что Новогродовская 1-3 и Россия получили часть так называемых “полей” (залежей разрабатываемого угля) одноименных государственных шахт во время президентства Виктора Януковича. Реализацией этого проекта в интересах его сына Александра занимался Александр Сичинава – тогдашний глава наблюдательного совета Всеукраинского банка развития из группы Мако.

По материалам Економічна Правда
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