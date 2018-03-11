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Jaguar официально представил серийную версию электрокроссовера Jaguar I-PACE

Jaguar официально представил серийную версию электрокроссовера Jaguar I-PACE

Компания Jaguar провела официальную презентацию серийной версии своего первого электромобиля Jaguar I-PACE, хотя практически готовый концепт был показан еще в 2016 году. Мероприятие прошло в формате онлайн-трансляции с завода автопроизводителя, где с конвейера сошел первый собранный экземпляр электромобиля. Компания также привезет Jaguar I-PACE на стартующий на следующей неделе Женевский автосалон.

Кроссовер Jaguar I-PACE получил два электродвигателя над каждой из осей суммарной мощностью почти 400 л.с., которые позволяют автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды, набирая максимум 200 км/ч.

Батарея емкостью 90 кВтч обеспечивает запас хода 480 км циклу WLTP и набирает 80% заряда за 40 минут от скоростной зарядки постоянного тока на 100 кВт, тогда как зарядка от бытовой электросети займет порядка 10 часов.

Интересно, что созданный в Великобритании Jaguar I-PACE будет собираться на заводе в австрийском Граце в рамках производственного партнерства Jaguar Land Rover с Magna Steyr. Автомобиль присоединится к семейству кроссоверов Jaguar наряду с новым компактным кроссовером E-PACE и спортивным F-PACE.

Отметим, что электрокроссовер Jaguar I-PACE поступит в продажу в Украине в конце 2018 года в комплектациях S, SE, HSE, а также First Edition, тогда же и будут объявлена стоимость модели.

По материалам УФМ-Банк КО №1
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