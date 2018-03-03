США на год продлили санкции против нефтяных компаний Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций в отношении Венесуэлы, сообщает пресс-служба Белого дома.

“Обстоятельства не улучшились, и они продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике Соединенных Штатов”,- говорится в сообщении.

Напомним, США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы и ее нефтяных компаний, которые запрещают гражданам США и американским банкам приобретать новые облигации, выпущенные правительством Венесуэлы и государственными нефтедобывающими компаниями.

Ранее США ввели санкции в отношении 13 высокопоставленных чиновников Венесуэлы, в том числе министра внутренних дел и начальника Национальной армии. Позже в список внесли еще четырех человек.

Также Госдепартамент США распорядился эвакуировать из Венесуэлы членов семей дипломатов и сотрудников своего посольства в Каракасе.