В Госдепе США ожидают, что Газпром продолжит транзит газа через Украину

В Госдепартаменте США заявили, что ожидают от России поставок газа через украинскую газотранспортную систему по решению Стокгольмского арбитража, заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.
“Газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что Газпром будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины по решению Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа”, – говорится в сообщении Нойерт в Twitter.
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