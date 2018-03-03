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В Госдепе США ожидают, что Газпром продолжит транзит газа через Украину

В Госдепе США ожидают, что Газпром продолжит транзит газа через Украину

В Госдепартаменте США заявили, что ожидают от России поставок газа через украинскую газотранспортную систему по решению Стокгольмского арбитража, заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

“Газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что Газпром будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины по решению Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа”, – говорится в сообщении Нойерт в Twitter.

По материалам НВ
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