Насалик рассказал, когда перестанут расти комтарифы

Украина может добывать минимум 80 миллиардов кубометров газа в год.
Как пишет «Слово и Дело», об этом в пятницу, 2 марта, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Нафтогаз призвал украинцев уменьшить использование голубого топлива на несколько дней. В компании объяснили, что так Украина сможет противостоять провокации Газпрома.
«Украина располагает защищенными запасами газа на один триллион, а норма добычи составляет всего 2% в то время, когда средний показатель в Европе – 7%, а в Норвегии – 14%. О чем это говорит? Что Украина может добывать как минимум 80 миллиардов кубов собственной добычи», – заявил Насалик.
По его словам, если этот процесс будет происходить согласно планам правительства, в Украине не будет стоять вопрос о повышении тарифов.
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