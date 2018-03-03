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Насалик рассказал, когда перестанут расти комтарифы

Насалик рассказал, когда перестанут расти комтарифы

Украина может добывать минимум 80 миллиардов кубометров газа в год.

Как пишет «Слово и Дело», об этом в пятницу, 2 марта, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Нафтогаз призвал украинцев уменьшить использование голубого топлива на несколько дней. В компании объяснили, что так Украина сможет противостоять провокации Газпрома.

«Украина располагает защищенными запасами газа на один триллион, а норма добычи составляет всего 2% в то время, когда средний показатель в Европе – 7%, а в Норвегии – 14%. О чем это говорит? Что Украина может добывать как минимум 80 миллиардов кубов собственной добычи», – заявил Насалик.

По его словам, если этот процесс будет происходить согласно планам правительства, в Украине не будет стоять вопрос о повышении тарифов.

По материалам Слово и Дело
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