Samsung выпустит защищенный смартфон Galaxy Xcover 5

В марте прошлого года компания Samsung выпустила прочный смартфон под названием Galaxy Xcover 4. А теперь она готовит к выходу его преемника.

Редактор портала Winfuture Роланд Квандт, на которого ссылается GSMArena, опубликовал фото нового защищённого смартфона Samsung. И это не Samsung Galaxy S9 Active, как можно было бы подумать, а Galaxy Xcover 5. О новинке пока ничего не известно, за исключением того, что она будет облачена в корпус из прочного пластика и получит основную камеру со вспышкой из трёх светодиодов.

Скорее всего, Samsung Galaxy Xcover 5, как и предшественник, будет защищён от различных внешний воздействий (пыли, влаги, вибрации, ударов, высоких и низких температур) по стандартам MIL-STD-810G и IP68.