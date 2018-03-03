Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 263 0

Samsung выпустит защищенный смартфон Galaxy Xcover 5

Samsung выпустит защищенный смартфон Galaxy Xcover 5

В марте прошлого года компания Samsung выпустила прочный смартфон под названием Galaxy Xcover 4. А теперь она готовит к выходу его преемника.

Редактор портала Winfuture Роланд Квандт, на которого ссылается GSMArena, опубликовал фото нового защищённого смартфона Samsung. И это не Samsung Galaxy S9 Active, как можно было бы подумать, а Galaxy Xcover 5. О новинке пока ничего не известно, за исключением того, что она будет облачена в корпус из прочного пластика и получит основную камеру со вспышкой из трёх светодиодов.

Скорее всего, Samsung Galaxy Xcover 5, как и предшественник, будет защищён от различных внешний воздействий (пыли, влаги, вибрации, ударов, высоких и низких температур) по стандартам MIL-STD-810G и IP68.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018