В коде Instagram нашли упоминание аудио- и видеозвонков. Когда их анонсируют — неизвестно

В Android-версии Instagram обнаружили код, а также иконки, указывающие на появление в приложении аудио- и видеозвонков, сообщает TechCrunch. Ранее социальная сеть, принадлежащая Facebook, не упоминала о планах конкурировать с VoIP-сервисами или мессенджерами вроде Telegram, Viber и WhatsApp. Представители Instagram не ответили на запрос журналистов о возможном релизе.

Файлы, обнаруженные в APK-архиве, называются «call» и «video call», а также снабжены соответствующими изображениями. Обычно именно APK указывают на функции, которые готовятся к будущему запуску. К примеру, найденная журналистами новая опция шеринга в приложении Giphy появилась в публичном доступе через неделю.

В январе пользователи Instagram уже обнаруживали кнопку с видеозвонками, которая быстро исчезла из публичного доступа. Связаны ли эти утечки между собой — неизвестно.

Ожидается, что новые возможности помогут Instagram в соперничестве со Snapchat. Компания успешно скопировала формат Stories и поработала над кастомизацией настроек приватности, однако молодые американцы все еще предпочитают для переписки Snapchat. Релиз аудио- и видеозвонков поможет сделать раздел Direct более активным. Ранее компания выпустила для него отдельное приложение.