В коде Instagram нашли упоминание аудио- и видеозвонков. Когда их анонсируют — неизвестно

В Android-версии Instagram обнаружили код, а также иконки, указывающие на появление в приложении аудио- и видеозвонков, сообщает TechCrunch. Ранее социальная сеть, принадлежащая Facebook, не упоминала о планах конкурировать с VoIP-сервисами или мессенджерами вроде Telegram, Viber и WhatsApp. Представители Instagram не ответили на запрос журналистов о возможном релизе.
Файлы, обнаруженные в APK-архиве, называются «call» и «video call», а также снабжены соответствующими изображениями. Обычно именно APK указывают на функции, которые готовятся к будущему запуску. К примеру, найденная журналистами новая опция шеринга в приложении Giphy появилась в публичном доступе через неделю.
В январе пользователи Instagram уже обнаруживали кнопку с видеозвонками, которая быстро исчезла из публичного доступа. Связаны ли эти утечки между собой — неизвестно.
Ожидается, что новые возможности помогут Instagram в соперничестве со Snapchat. Компания успешно скопировала формат Stories и поработала над кастомизацией настроек приватности, однако молодые американцы все еще предпочитают для переписки Snapchat. Релиз аудио- и видеозвонков поможет сделать раздел Direct более активным. Ранее компания выпустила для него отдельное приложение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут официально платить врачам: предложенные тарифыВчера, 10:00 - 13301 89
Миллер: Газпром "немедленно" начинает процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в СтокгольмеВчера, 15:45 - 4086 81
"Нафтогаз" просит украинцев снизить температуру в домах из-за нехватки газаВчера, 11:00 - 3516 72
Правительство может инвестировать $2,56 миллиарда от Газпрома в газодобычуВчера, 13:30 - 799 29
Укртрансгаз заявляет, что ситуация на входе в украинскую "трубу" - критическаяВчера, 16:15 - 2490 12
Украинцы будут официально платить врачам: предложенные тарифыВчера, 10:00 - 13301 89
Прогноз валютного рынка в Украине на мартВчера, 12:00 - 4251 2
Миллер: Газпром "немедленно" начинает процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в СтокгольмеВчера, 15:45 - 4086 81
"Нафтогаз" просит украинцев снизить температуру в домах из-за нехватки газаВчера, 11:00 - 3516 72
Укртрансгаз заявляет, что ситуация на входе в украинскую "трубу" - критическаяВчера, 16:15 - 2490 12
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 1611
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 5484 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 498
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2260 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3381
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Насалик розповів, коли припинять зростати комтарифиОбговорення статей
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Идеи: портфельФондовий ринок