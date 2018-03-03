Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 66 0

В коде Instagram нашли упоминание аудио- и видеозвонков. Когда их анонсируют — неизвестно

В коде Instagram нашли упоминание аудио- и видеозвонков. Когда их анонсируют — неизвестно

В Android-версии Instagram обнаружили код, а также иконки, указывающие на появление в приложении аудио- и видеозвонков, сообщает TechCrunch. Ранее социальная сеть, принадлежащая Facebook, не упоминала о планах конкурировать с VoIP-сервисами или мессенджерами вроде Telegram, Viber и WhatsApp. Представители Instagram не ответили на запрос журналистов о возможном релизе.

Файлы, обнаруженные в APK-архиве, называются «call» и «video call», а также снабжены соответствующими изображениями. Обычно именно APK указывают на функции, которые готовятся к будущему запуску. К примеру, найденная журналистами новая опция шеринга в приложении Giphy появилась в публичном доступе через неделю.

В январе пользователи Instagram уже обнаруживали кнопку с видеозвонками, которая быстро исчезла из публичного доступа. Связаны ли эти утечки между собой — неизвестно.

Ожидается, что новые возможности помогут Instagram в соперничестве со Snapchat. Компания успешно скопировала формат Stories и поработала над кастомизацией настроек приватности, однако молодые американцы все еще предпочитают для переписки Snapchat. Релиз аудио- и видеозвонков поможет сделать раздел Direct более активным. Ранее компания выпустила для него отдельное приложение.

По материалам AIN.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018