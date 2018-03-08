Американцы усовершенствуют единственные в мире синхроптеры

Американская компания Kaman Aerospace объявила о намерении разработать усовершенствованные версии беспилотных и пилотируемых синхроптеров семейства K-Max, единственных в мире серийных летательных аппаратов такого класса. Как сообщает Flightglobal, решение о модернизации вертолета было принято после успешной поставки первой машины, выпущенной в рамках возобновленного производства.
Отличительной особенностью синхроптеров K-Max является поперечное расположение двух несущих винтов, плоскости вращения которых расположены под углом друг к другу и пересекаются. Вращение винтов синхронизировано и производится в противоположных направлениях. Считается, что такая схема существенно упрощает управление вертолетом в режиме висения или на малой скорости полета.
K-Max при длине 15,8 и высоте 4,14 метра оснащен винтами диаметром 14,7 метра каждый. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 5,4 тонны. Синхроптер может развивать скорость до 185 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 500 километров.
Kaman Aerospace возобновила производство синхроптеров K-Max, прекратившееся в 2003 году, в июне 2015 года, а в июле 2017-го — поставила первый такой вертолет заказчику. В настоящее время компания занимается сборкой первой партии из десяти синхроптеров.
Эти машины, разработанные во второй половине 1980-х годов, оснащаются устаревшим бортовым радиоэлектронным оборудованием и восстановленными турбовальными двигателями Honeywell T53. Последние были созданы в середине 1950-х годов.
В Kaman Aerospace заявили, что модернизированная версия K-Max получит новый более мощный турбовальный двигатель, а также новую бортовую электронику. Кроме того, некоторым доработкам будут подвергнуты корпус синхроптера и его несущие винты.
Сегодня в мире выполняют полеты около 40 синхроптеров K-Max. Большая часть из них принадлежит Морской пехоте США. Вертолеты также поставлялись сухопутным войскам Колумбии и гражданским компаниям в Германии, Новой Зеландии, Перу и Швейцарии.
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