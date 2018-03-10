Украинцы задекларировали почти 212 млн грн иностранных доходов

По оперативным данным, с начала 2018 года украинцы задекларировали 211 млн 842,7 тысяч гривен иностранных доходов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

“По оперативным данным, с начала 2018 года граждане задекларировали доходы, полученные из источников за пределами Украины, в сумме 211 млн 842,7 тыс. гривен”, — сказано в сообщении.

Как уточнили в фискальной службе, налоговая декларация на доходы физических лиц подается за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году до 1 мая года, наступающего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разделом IV Налогового кодекса. Конечный срок подачи гражданами налоговой декларации за отчетный 2017 год — 2 мая 2018 года.