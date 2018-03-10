Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 61 0

Украинцы задекларировали почти 212 млн грн иностранных доходов

Украинцы задекларировали почти 212 млн грн иностранных доходов

По оперативным данным, с начала 2018 года украинцы задекларировали 211 млн 842,7 тысяч гривен иностранных доходов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

“По оперативным данным, с начала 2018 года граждане задекларировали доходы, полученные из источников за пределами Украины, в сумме 211 млн 842,7 тыс. гривен”, — сказано в сообщении.

Как уточнили в фискальной службе, налоговая декларация на доходы физических лиц подается за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году до 1 мая года, наступающего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разделом IV Налогового кодекса. Конечный срок подачи гражданами налоговой декларации за отчетный 2017 год — 2 мая 2018 года.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018