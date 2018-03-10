В Украине трудно найти человека, который отвечал бы требованиям Антикоррупционного судьи — директор НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что в законе об Антикоррупционном суде завышенные требования к кандидатам.
Об этом Сытник сказал в интервью Громадському.
«Во-первых, в законе явно завышенные требования к кандидатам в Антикоррупционный суд. Если прочитать эти требования, то я, честно говоря, не имею таких знакомых, которые могли бы соответствовать этим требованиям. Поэтому, очевидно, что мы рискуем, что вообще никто не пойдет», — сказал Сытник.
По его словам, также в законе не определено, какие будут полномочия у совета международных экспертов, куда войдут иностранные юристы и правоведы.
«Вторая проблема, из-за которой будет наиболее горячая дискуссия — это порядок отбора. Там есть совет международных экспертов, и все не могут прийти к компромиссу, какие же полномочия у них будут. Это все постоянно сопровождается политическими спекуляциями о вмешательстве в государственный суверенитет. По моему мнению, никакого вмешательства тут нет», — сказал директор НАБУ.
Сытник отметил, что пока не определили, сколько судей должно работать во вновь созданном Антикоррупционном суде.
«Также сомнительным является то, что в законе не определено количество судей в этом суде, а это все перекладывается на судебную администрацию. Это может быть элементом давления на Антикоррупционный суд. А если такое давление будет – смысла создавать этот орган нет», — добавил он.
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