Waymo показала в 360-градусном видео, что «видит» робомобиль

Компания Waymo (холдинг Alphabet), специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения, опубликовала в среду на YouTube 360-градусное видео, призванное помочь потенциальным владельцам самоуправляемых автомобилей понять, каково это — ездить в робомобиле.
Видеоролик продолжительностью 3 мин 36 с появился в Сети в преддверии запуска в ближайшие месяцы в Фениксе (штат Аризона) сервиса Waymo по заказу транспорта для совместной поездки на беспилотном автомобиле без водителя за рулём.
Убедить потенциально осторожную публику в достоинствах и безопасности поездки на самоуправляемом автомобиле сейчас является ключевой задачей Waymo, считающейся пионером в глобальной гонке по развертыванию автономных транспортных средств.
Согласно опубликованному на прошлой неделе исследованию компании Gallup, 54 % из 3 297 респондентов в США заявили о том, что они «вряд ли» будут использовать самоходные автомобили, а 59% сообщили, что им будет некомфортно ехать в таком виде транспорта. Опрос проводился в сентябре и октябре прошлого года.
Крупные технологические компании, автопроизводители и стартапы уже проводят тестирование автономных автомобилей, но в большинстве случаев в этом процессе пока не участвуют настоящие пассажиры. По мнению экспертов, самоуправляемые автомобили, используемые автопарками для обслуживания поездок, являются одним из наиболее экономически жизнеспособных способов широкого распространения таких технологий.
В Аризоне нет ограничений на тестирование самоуправляемых автомобилей, что сделало этот штат ключевым испытательным полигоном для этой технологии.
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