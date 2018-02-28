Не пропустите главное налоговое событие – старт TaxAcademy 16 марта!

TaxAcademy – поможет каждому стать экспертом в области налогов. Основатели академии готовы передать свой практикующий и многолетний опыт и обучить налогам от А до Я.

TaxAcademy – современная система обучения, которая состоит из блоков и модулей, разбитых по определенным темам. 8 недель в TaxAcademy и Вы специалист в налогах.

Преподаватели TaxAcademy – практические специалисты в области налогов и преподаватели финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

График обучения позволяет работать/учиться и посещать занятия (пятница с 14.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 13.00).

Обучение будет проходить в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, по адресу: улица Владимирская, 60.

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