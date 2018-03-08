PwC: киберугрозы поднялись на I место в списке глобальных угроз для бизнеса

Инвесторы и аналитики воспринимают кибератаки как самую серьезную угрозу для бизнеса, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC по данным глобального опроса инвесторов за 2018 год.
“Если в 2017 году киберугрозы находились на пятом месте в перечне угроз для бизнеса, в этом году они поднялись на первое место. Аналогичное количество руководителей компаний включили киберугрозы в тройку самых серьезных рисков”, – говорится в исследовании. По данным опроса, этой проблемой обеспокоены 41% инвесторов и аналитиков.
“Кроме того, в первую пятерку угроз, препятствующих росту доходов компаний в ближайшие 12 месяцев, инвесторы включают геополитическую нестабильность, темпы технологических изменений, популизм и протекционизм”, – говорится в исследовании.
Вместе с тем участники опроса продемонстрировали больше оптимизма, чем год назад, в отношении перспектив мировой экономики: 54% инвесторов и 57% руководителей рассчитывают на ускорение мирового экономического роста, отмечается в исследовании.
К факторам, препятствующим росту экономики, опрошенные инвесторы относят дестабилизирующее влияние новых технологий, изменение поведения клиентов и каналов сбыта.
Неизменной осталась и пятерка стран, которую инвесторы и руководители организаций считают наиболее важными для экономического роста. В нее по-прежнему входят США, Китай, Германия, Великобритания и Индия. В 2018 году за США проголосовало 78% инвесторов, за Китай – 65%. За Германию было отдано 32% голосов, за Великобританию – 21%.
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