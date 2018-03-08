Глава JPMorgan: собрания акционеров - пустая трата времени

Генеральный директор и председатель совета директоров JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон назвал годовые собрания акционеров “абсолютно бессмысленной потерей времени”.

Как пишет Financial Times, подобное замечание топ-менеджера крупнейшего банка США может подстегнуть обсуждение вопроса полезности годовых собраний. Эти мероприятия требуют значительных усилий и затрат, но для миноритариев являются едва ли не единственным шансом достучаться до высшего руководства компаний.

В последние годы активность миноритариев ведущих международных банков усилилась: различные группы влияния приобретают небольшие пакеты акций, чтобы получить доступ на собрание, или даже берут их в кредит, передает “Финмаркет”.

По словам CEO JPMorgan, годовые собрания акционеров “превратились в фарс, контроль над ними перехватили люди, у которых есть только политические интересы и нет заинтересованности в будущем здоровье компании”.