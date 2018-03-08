Глава JPMorgan: собрания акционеров - пустая трата времени

Генеральный директор и председатель совета директоров JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон назвал годовые собрания акционеров “абсолютно бессмысленной потерей времени”.
Как пишет Financial Times, подобное замечание топ-менеджера крупнейшего банка США может подстегнуть обсуждение вопроса полезности годовых собраний. Эти мероприятия требуют значительных усилий и затрат, но для миноритариев являются едва ли не единственным шансом достучаться до высшего руководства компаний.
В последние годы активность миноритариев ведущих международных банков усилилась: различные группы влияния приобретают небольшие пакеты акций, чтобы получить доступ на собрание, или даже берут их в кредит, передает “Финмаркет”.
По словам CEO JPMorgan, годовые собрания акционеров “превратились в фарс, контроль над ними перехватили люди, у которых есть только политические интересы и нет заинтересованности в будущем здоровье компании”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Онлайн-калькулятор посчитает украинцам возможную экономию на электроэнергии11 ч. назад - 1778 14
Аренда жилья по-новому: эксперты объяснили, что будет с ценами13 ч. назад - 4092 9
Morgan Stanley назвал валюты, в которые выгодно инвестировать в 2018 году4 ч. назад - 1160 5
В Гонконге предложили строить жилье в водопроводных трубах (видео)Вчера, 23:00 - 1225 5
Генерал ВВС США: «Через несколько лет мы начнем сражаться в космосе»23 ч. назад - 1463 5
Аренда жилья по-новому: эксперты объяснили, что будет с ценами13 ч. назад - 4092 9
Эмиграция из Украины усилится в ближайшие 2-3 года – НБУ9 ч. назад - 2181 1
Число беременных может указать на приближение рецессии - исследование16 ч. назад - 1846
Онлайн-калькулятор посчитает украинцам возможную экономию на электроэнергии11 ч. назад - 1778 14
Генерал ВВС США: «Через несколько лет мы начнем сражаться в космосе»23 ч. назад - 1463 5
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)Позавчера, 10:50 - 849
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9190
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1696 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3039
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 7324 13
Morgan Stanley назвав валюти, у які вигідно інвестувати...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)