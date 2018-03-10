Rolls-Roycе выпустит 35 кроссоверов, украшенных серебром

Британский производитель автомобилей Rolls-Royce выпустит 35 кроссоверов, украшенных серебром.

Лимитированную серию приурочили к годовщине модели Silver Ghost, пишет avtoblog.

Автомобили построят на базе Ghost 2018 модельного года. На машинах “юбилейного выписку” вдоль кузова вручную нанесут декоративные линии. В краску придадут чистое серебро. Фигуру, которая украшает каждый автомобиль бренда, сделают из стерлингового серебра. Черно-золотой ободок вокруг пьедестала фигурки изготовят из чеканной меди.

На основании каждой фигурки “Дух экстаза” вытеснят клеймо AX201. Оно повторяет номерной знак оригинальной Silver Ghost.



Салон украсят кожей. Карманы в передних и задних дверях обработают кожей с вкраплениями из серебра. На передней панели, деревянной обшивке на внутренней стороне двери и в багажнике появятся вставки из серебра и серебряная пластина с фирменным клеймом RR.