Компания друзей из Ирландии выиграла 7,2 млн евро в лотерею

В Ирландии компания друзей сорвала джекпот в лотерею Lotto, выиграв 7,2 млн евро.
Новоиспечённые миллионеры попросили не афишировать их имена и детали выигрыша. Известно лишь, что лотерейный билет обошёлся друзьям в 12 фунтов стерлингов.
“Я услышал по радио информацию о крупном выигрыше. Не останавливаясь, я решил проверить комбинацию чисел нашего лотерейного билета. Она совпала. Это вынудило меня остановиться, и еще несколько минут я был не в состоянии понять происходящее. В конце концов я позвонил своим друзьям”, — прокомментировал выигрыш один из компании “друзей-миллионеров”.
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