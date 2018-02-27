Укрзализныця привлечет кредитные средства для достройки моста в Киеве

Для завершения строительства железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве нужно еще 1,2 млн грн. В “Укрзализныце” рассматривают возможность привлечения кредитных средств.
Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, сообщается на сайте транспортного ведомства.
«Укрзализныця» рассмотрела возможность привлечения кредитных средств для завершения работ по строительству железнодорожно–автомобильного моста через р. Днепр в г. Киеве вместе с подходами, введения его в эксплуатацию и передачу на баланс КГГА вместе с обязательствами по кредиту», – заявил Лавренюк.
По его словам, сейчас уровень строительной готовности составляет 82,4%. Лавренюк сообщил, что для завершения работ по проекту достройки автомобильной составляющей моста необходимо около 1 150 238 тыс. грн.
«Мы должны в кратчайший срок достроить незавершенные составляющие сооружения комплекса и передать автомобильную составляющую мостового перехода на баланс КГГА», – подчеркнул чиновник.
По результатам совещания в Мининфраструктуры по вопросам финансирования строительства моста, решено подготовить предложения с точными расчетами и дорожной картой для дальнейшего обсуждения вопроса с потенциальными кредиторами.
В совещании приняли участие представители Киевской городской государственной администрации, «Киевавтодормост», КК «Киевавтодор», ПАО «Укрзализныця».
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