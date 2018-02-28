В прошлом году Китай потратил на исследования и разработки $279 млрд

В 2017 году Китай потратил на R&D 1,76 трлн юаней ($279 млрд), что на 14% больше, чем в 2016 году, сообщил министр науки и технологий КНР Вань Ган.

«Китай должен войти в число инновационных стран и стать великой технологической державой к 2050 году», — передает слова китайского министра сайт CNBC. По мнению Вань Гана, сейчас перед страной стоит, прежде всего, задача развивать фундаментальную науку. Также он отметил необходимость продвигать новые технологии, которые должны избавить китайскую экономику от зависимости от тяжелой промышленности, вредящей экологии.

Несмотря на рост финансирования научных исследований и разработок новых технологий, Китай все еще отстает от наиболее развитых стран. Как отметил министр науки и технологий, ежегодные расходы страны на НИОКР выросли на 70,9% с 2012 года. Однако, по оценкам Reuters, R&D-расходы Китая за 2017 год составляют около 2,1% ВВП, что заметно меньше 2,8% в США, 2,9% в Германии и 3,3% в Японии.

Тем не менее, технологические успехи Китая отрицать невозможно. Заметнее всего китайские ученые и разработчики продвинулись в создании систем искусственного интеллекта, робототехнике и в технологиях обработки больших данных.

Страна также активно инвестирует в такие отрасли, как ядерная и возобновляемая энергетика, высокоскоростные поезда и электромобили. Вань Ган заявил, что к 2020 году Китай стремится довести производство электромобилей до 2 миллионов, что вдвое превышает предполагаемый объем выпуска электрокаров в этом году.