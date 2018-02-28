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Microsoft представила квантовый симулятор для macOS и Linux

Microsoft представила квантовый симулятор для macOS и Linux

В декабре прошлого года Microsoft выпустила первую версию квантового симулятора одновременно с новым языком программирования Q#. Теперь компания представила обновление, которое добавляет поддержку для квантовой разработки на MacOS и Linux, пишет Ars Technica.

Как язык Q #, так и квантовый симулятор будут работать на MacOS и Linux в дополнение к Windows. Новая версия симулятора намного быстрее первой. Microsoft заявляет, что она работает в четыре-пять раз быстрее, особенно при симуляции 20 и более кубитов.

Квантовые библиотеки Microsoft теперь доступны по лицензии с открытым исходным кодом — ранее источник был просто общим, позволяя другим разработчикам изменять и расширять их. Взаимодействие с существующими библиотеками также улучшается: Microsoft работает над интеграцией популярного языка Python. Нынешний выпуск включает в себя предварительную интеграцию Python, которая позволяет программам, написанным на Q#, вызывать код Python и наоборот.

Квантовый симулятор Microsoft предназначен для разработки и анализа квантовых программ. Он позволяет проверять квантовое состояние, а также измерять масштаб и производительность программ. Однако он не может делать квантовые вычисления в больших масштабах: требования к объему оперативной памяти растут экспоненциально с количеством имитируемых кубитов — 32 кубита требуют 32 ГБ RAM, а каждый дополнительный кубит удваивает эту цифру.

Усилия Microsoft построены вокруг концепции, называемой топологическим кубитом. Топологический кубит привлекателен, потому что он должен быть гораздо более надежным, чем кубиты, используемые в других квантовых компьютерах. Хотя системе Microsoft все равно придется работать при почти абсолютных нулевых температурах, используемых в других квантовых машинах, для обеспечения проверки и исправления ошибок по сравнению с другими системами ей потребуется значительно меньше кубитов.

По материалам hightech.fm
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