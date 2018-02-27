От крупного производителя химии "откололась" аграрная компания

Сельскохозяйственное подразделение DowDuPont объявило название будущей компании – Corteva Agriscience, которая образуется после завершения процесса разъединения.

Ожидается, что процедура разъединения завершится 1 июня 2019 року.

“Corteva Agriscience объединит бизнесы средств защиты DuPont, DuPont Pioneer и Dow AgroSciences с целью создания независимой компании, которая формирует рынок, с ведущими рыночными позициями в технологиях производства семян, средств защиты растений и цифровых технологий в сельском хозяйстве”, – говорится в пресс-релизе компании.

Главный офис будущей компании будет расположен в Уилмингтоне, штат Делавэр (США) и объединит ключевые корпоративные поддерживающие функции.

Офисы DowDuPont в Джонстоне, Айове и Индианаполисе, штат Индиана, будут служить как глобальные бизнес-центры с руководством бизнес-направлений, функций поддержки бизнеса, исследования и разработки, глобальной сети поставок, а также отделами продаж и маркетинга, расположенных в двух локациях Среднего Запада.

DowDuPont будет поддерживать новое фирменное название серии мероприятий, которые пройдут до момента, когда подразделение станет независимой компанией.

DowDuPont – международная холдинговая компания, объединяющая The Dow Chemical Company и DuPont, на основе которой будут созданы независимые публичные компании в сегментах продукции для сельского хозяйства, наукоемких материалов и специальных продуктов.