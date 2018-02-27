Рада изменила порядок подачи экологического сертификата при ввозе авто в Украину

Верховная рада Украины изменила порядок подачи экологического сертификата при ввозе автомобилей. Соответствующий законопроект № 5470-д поддержали 235 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.
Принятым законом в статье 2 закона “О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств” слова “Пропуск на таможенную территорию Украины” заменены словами “Таможенное оформление”.
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Таким образом, во время пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам не будет требоваться. В то же время такой сертификат нужно будет предоставить при таможенном оформлении для свободного обращения внутренней таможне. Закон принят с учетом предложений комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики.
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