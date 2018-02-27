Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу в Дубае

В ОАЭ компания Virgin Hyperloop One представила проект линии вакуумного транспорта, соединяющей города по всему Ближнему Востоку. Главная сенсация проекта ­— 12-минутный маршрут между Дубаем и Абу-Даби, разработанный совместно с транспортным ведомством эмирата Дубай, пишет New Atlas.

Маршрут между Дубаем и Абу-Даби был впервые представлен в ноябре 2016 года, а в прошлом году компания спроектировала более широкую сеть, соединяющую города по всему региону, включая Кувейт, Джидду в Саудовской Аравии и Маскат в Омане. Поездке между Абу-Даби и Дубаем, между которыми почти 140 км, в настоящее время занимает около полутора часов на машине. По данным Hyperloop One, 4 тыс. автомобилей ежедневно проезжают по этому маршруту. Если Hyperloop будет внедрен, экономия на сокращении потерь рабочего времени составит $800 млн. Проект остается только предложением, но генеральный директор Virgin Hyperloop One Роб Ллойд обещал его рассмотреть.

«Сеть Hyperloop, которая пройдет от Джидды до Эр-Рияда и от Абу-Даби до Дубая, будет трансформировать потенциальное движение товаров и мобильность людей и окажет значительное влияние на экономическое развитие и дальнейший рост в регионе», — говорит он.



Глава Virgin Hyperloop One посетил Дубай на Неделе инноваций в ОАЭ, чтобы продемонстрировать полномасштабную модель пассажирской капсулы Hyperloop. Она отличается от прототипа, который тестировался в Неваде на скорости 387 км/ч в декабре прошлого года — новая капсула внутри больше похожа на бизнес-класс самолета компании Emirates, чем на общественный транспорт.

На изображениях прототипа — очень просторная кабина, с сенсорными экранами, встроенными в подлокотники, и сиденьями с дополнительным пространством для ног.