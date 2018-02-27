Производитель конопли впервые выйдет на американскую фондовую биржу

Акции канадской компании Cronos Group, занимающейся выращиванием конопли для медицинских целей, во вторник, 27 февраля начнут торговаться на американской фондовой бирже Nasdaq.
Об этом сообщил гендиректор компании Майк Горенштейн в интервью агентству Bloomberg.
Таким образом, впервые компания проведет листинг на одной из крупнейших бирж мира.
“Это очень важный момент для компании и для всей отрасли. Это показывает, что стигматизация марихуаны продолжает сходить на нет”, – заявил Горенштейн.
Отмечается, что бумаги Cronos уже торгуются на бирже в Канаде. Также она поставляет свою продукцию в Германию. На американский рынок компания готова выйти после того, как марихуана в медицинских целях будет легализована на всей территории страны.
Сейчас продукты на основе конопли можно употреблять по медицинским показаниям в 29 штатах США, еще в девяти штатах и на территории округа Колумбия марихуану можно использовать в рекреационных целях.
Ожидается, что до 2026 года американский рынок каннабиса достигнет $50 млрд против $6 млрд в 2016 году.
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