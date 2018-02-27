Испытан самолет с самыми длинными крыльями

Американская компания Stratolaunch Systems провела испытания прототипа самолета Stratolaunch с полностью собранным планером. Об этом в своем твиттере написал основатель компании и сооснователь Microsoft Пол Аллен. По его словам, полностью собранный самолет с самым большим в мире размахом крыла 24-25 февраля 2018 года выполнил серию пробежек по взлетно-посадочной полосе.
Пробежки по взлетно-посадочной полосе являются одним из основных этапов испытаний любого перспективного самолета, которые он должен пройти прежде, чем совершит первый полет. Во время этих проверок самолет проезжает с разной скоростью вплоть до скорости отрыва передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы. Эти испытания позволяют оценить работу двигателей и систем управления.
Самолет Stratolaunch начал выполнять пробежки в декабре прошлого года. До сих пор в планере самолета отсутствовали некоторые элементы, включая передние кромки крыла в районе крепления двигателей. На стадии предполетных испытаний это допустимо, особенно на стадии первого прототипа. Самолет с полностью собранным планером во время пробежек в феврале текущего года развил скорость в 40 узлов (74 километра в час).
Stratolaunch выполнен по двухфюзеляжной схеме. Размах его крыла составляет 117,3 метра. Длина обоих фюзеляжей составляет 72,5 метра. Самолет имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу — 589,7 тонны. Для взлета Stratolaunch необходима полоса длиной 3,7 километра. Перспективный самолет будет использоваться в качестве платформы воздушного старта — с него в воздухе будут запускаться небольшие ракеты для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Stratolaunch сможет нести полезную нагрузку массой 249,5 тонны. Каждая силовая установка на Stratolaunch имеет свою собственную систему управления, а также свои собственные топливные баки и систему подачи топлива. Такое разделение позволяет повысить надежность самолета.
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