Самопровозглашенного создателя биткоина обвинили в мошенничестве на 5 миллиардов долларов

Самопровозглашенный создатель биткоина Крейг Райт обвинен в мошенничестве на более чем 5 миллиардов долларов в криптовалюте.
Об этом сообщает Bloomberg.
Райта обвиняют в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом, умершим в 2013 году.
Отмечается, что на Райта подал в суд брат Клеймана.
Он утверждает, что их семья имеет права на владение более чем 1 млн биткоинов, которые добыл умерший Клейман, и технологиями блокчейна, которые он разработал. По их оценкам, это активы на 5 млрд долларов.
По словам адвоката Клейманов, Крейг подделал контракты по передаче активов умершего Дэйва Клеймана компаниям и структурам Крейга.
“Крейг заключил их задним числом и подделал подпись Дэйва”, – отметил адвокат.
По словам Райта, он был одним из создателей биткоина, которые действовали под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако подтвердить эту информацию не удалось.
Райт и Клейман основали компанию W & K Info Defense Research LLC, которая работала в сфере кибербезопасности, в 2011 году. Вместе они работали над созданием биткоина и занимались майнингом криптовалюты. На момент смерти Клеймана они контролировали минимум 1,1 млн биткоинов, из которых 300 тысяч биткоинов принадлежали Райту, а 700 – Клейману.
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