В коалиционном соглашении будущего правительства Германии нет упоминания о "Северном потоке-2"

В тексте коалиционного соглашения блока Ангелы Меркель ХСС/ХДС и социал-демократов не упоминается о газопроводе “Северный поток-2”.

Об этом свидетельствует текст коалиционного соглашения, опубликованный в немецких СМИ.

В 179-страничном документе не изложена позиция будущего немецкого правительства по строительству спорного газопровода, который разделил позиции в Европейском Союзе.

В посвященном энергетике разделе указано, что новая энергетическая политика Германии (Energiewende – энергетическая политика, конечной целью которой является отказ от невозобновляемых энергоресурсов) должна стать движущей силой для энергоэффективности, модернизации и инноваций в различных секторах немецкой экономики, так чтобы не поставить под угрозу международную конкурентоспособность Германии в качестве промышленной площадки.

В соглашении стороны обещают осуществлять реформу планирования и финансирования энергетических инфраструктур таким образом, чтобы они были благоприятными для энергосбережения и развивались с учетом рентабельности.

Как известно, проект “Северный поток-2” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что “Северный поток-2” увеличит зависимость ЕС от “Газпрома”, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.