В МАУ заверили, что не имеют отношений с ПриватБанком

В компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) заявили, что не имеют деловых отношений с ПриватБанком и не почувствовали никаких проблем после его национализации.

Об этом “Громадському” сообщил председатель наблюдательного совета и совладелец авиакомпании Арон Майберг.

«С того момента, когда я помню где-то рядом с авиакомпанией МАУ, это 2010 год, у авиакомпании не было отношений с ПриватБанком. Даже как клиент и банк. Поэтому я не знаю, как нас могут касаться определенные проблемы», – заявил Майберг в ответ на вопрос о возможных сложностях из-за взаимодействия с “Приватом”.

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Напомним: после национализации ПриватБанка в декабре 2016 года глава Нацбанка (НБУ) Валерия Гонтарева заявляла, что финучреждение получало кредиты рефинансирования от НБУ, в том числе под залог самолетов МАУ.

«За мою каденцию во время кризиса 2014-2015, мы выдали ПриватБанку около 9 миллиардов гривен… Нам в залог дали хорошие активы: самолеты МАУ, компанию «Буковель». Далее мы работали с “Приватом”, чтобы банк принял на баланс эти активы», – утверждала Гонтарева.

В декабре 2016 года, после национализации “Привата”, МАУ также заявляла, что не видит никаких проблем в своей работе в связи с передачей финучреждения в собственность государства.