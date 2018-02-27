Депозитарные учреждения могут помочь разработать новую бизнес-модель на фондовом рынке Украины

Для внедрения евростандартов и формирования принципов бизнес-модели нового ПО для инфраструктуры фондовой биржи Украины, всем игрокам рынка предлагают заполнить соответствующий опросник.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального депозитария Украины.
“Участвуя в опросе, депозитарные учреждения имеют возможность повлиять на процесс формировании основных принципов новой бизнес-модели взаимодействия с центральным депозитарием”, – говорится в сообщении.
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Таким образом, в результате анализа полученной информации будут сформированы основные принципы бизнес-модели работы нового ПО и подходов к миграции данных.
Соответствующие данные необходимо предоставить до 1 марта 2018 года.
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