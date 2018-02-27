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Нефть коррекционно дешевеет после удорожания в понедельник

Нефть коррекционно дешевеет после удорожания в понедельник

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после роста в понедельник на новостях из Саудовской Аравии и Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.28 по Киеву стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до 67,17 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,22% – до 63,77 доллара за баррель.

В ходе торгов понедельника нефть дорожала, поскольку трейдеры отыгрывали сообщения о перебоях на ливийском месторождении Эль-Филь (El Feel, Elephant) из-за деятельности на его территории вооруженных группировок, а также комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране.

Теперь инвесторы ожидают данных по запасам нефти в США. В среду Американский институт нефти (API) и Минэнерго страны сообщат свои данные по уровню запасов нефти за прошедшую неделю. Эксперты ожидают, что запасы выросли на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 423,2 миллиона баррелей.

По мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Рейтер, учитывая опубликованные на прошлой неделе данные о значительном снижении запасов на крупнейшем в США терминале в Кушинге (Cushing), трейдеры с особым интересом ждут еженедельных данных статистики в среду.

Запасы нефти на терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились по итогам недели, завершившейся 16 февраля, на 2,7 миллиона баррелей, составив 30 миллионов баррелей.

По материалам Прайм
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