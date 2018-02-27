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Британский астронавт заявил, что люди могут высадиться на Марсе уже через 20 лет

Британский астронавт заявил, что люди могут высадиться на Марсе уже через 20 лет

Первый человек может высадиться на Марсе уже через 20 лет благодаря открытию новой эры в области космических исследований. Такой прогноз представил британский астронавт Тим Пик, сообщает УНН со ссылкой на газету The Independent.

По его словам, осуществленный ранее в феврале успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компанией SpaceX Илона Маска открыл новую страницу в истории покорения человеком космоса. “Мы вступаем в новую эру космических исследований, которая очень и очень интересная, — сказал он. — Я думаю, что люди будут на Марсе в конце 2030-х годов. Именно над этим работают государственные космические агентства и Международная координационная группа по исследованию космоса”.

Британский астронавт уверен, что проект международной окололунной станции (программа Deep Space Gateway, DSG) в будущем будет играть ключевую роль в освоении человеком космического пространства. “Строительство DSG, вероятно, начнется в 2022 году. Это то, чего я действительно жду с нетерпением, поскольку это проложит путь как для осуществления полетов для посадки на поверхность Луны, так и для создания транспортной системы для полетов на Марс”, – сказал Пик.

“Мы видим замыслы людей, как Маск. Есть еще ряд других компаний, которые также хотят отправить людей на Марс. Я думаю, что в итоге мы будем очень тесно сотрудничать с этими компаниями в рамках государственно-частного партнерства, и тогда в конце концов отправимся на Марс”, – добавил он.

По материалам УНН
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