Британский астронавт заявил, что люди могут высадиться на Марсе уже через 20 лет

Первый человек может высадиться на Марсе уже через 20 лет благодаря открытию новой эры в области космических исследований. Такой прогноз представил британский астронавт Тим Пик, сообщает УНН со ссылкой на газету The Independent.

По его словам, осуществленный ранее в феврале успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компанией SpaceX Илона Маска открыл новую страницу в истории покорения человеком космоса. “Мы вступаем в новую эру космических исследований, которая очень и очень интересная, — сказал он. — Я думаю, что люди будут на Марсе в конце 2030-х годов. Именно над этим работают государственные космические агентства и Международная координационная группа по исследованию космоса”.

Британский астронавт уверен, что проект международной окололунной станции (программа Deep Space Gateway, DSG) в будущем будет играть ключевую роль в освоении человеком космического пространства. “Строительство DSG, вероятно, начнется в 2022 году. Это то, чего я действительно жду с нетерпением, поскольку это проложит путь как для осуществления полетов для посадки на поверхность Луны, так и для создания транспортной системы для полетов на Марс”, – сказал Пик.

“Мы видим замыслы людей, как Маск. Есть еще ряд других компаний, которые также хотят отправить людей на Марс. Я думаю, что в итоге мы будем очень тесно сотрудничать с этими компаниями в рамках государственно-частного партнерства, и тогда в конце концов отправимся на Марс”, – добавил он.