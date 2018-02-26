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Пилотный проект в Киеве: летние площадки ресторанов и кафе унифицируют

Пилотный проект в Киеве: летние площадки ресторанов и кафе унифицируют

Пресс-служба Киевсовета сообщила о том, что в столице разрабатывают новую концепцию обустройства летних ресторанных площадок вдоль фасадов зданий и на пешеходной части ул. Сагайдачного на Подоле. Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

“Обсуждается единый архетип летних площадок заведений общественного питания. Предусматривается исключительно уличная мебель в виде столов, стульев и защитных зонтов. Предпринимателям предложено выбрать несколько вариантов цветовой гаммы мебели и размеров их брендирования”, – говорится в сообщении.

Концепцию со стороны властей города разрабатывают Департамент промышленности и развития предпринимательства, Департамент градостроительства и архитектуры, а также Подольская РГА.

Заявления на размещение летних площадок, уже поступившие от предпринимателей, не нуждаются в переоформлении. Изменения будут внесены в рабочем порядке.

Варианты схемы будут предусматривать размещение площадок на тротуаре или проезжей части ул. Сагайдачного, оставляя при этом 1,8 м для свободного движения пешеходов с каждой стороны. Транспорт, обслуживающий заведения общепита, будет ездить по отдельному графику.

После согласования с владельцами заведений ее рассмотрит и утвердит Комиссия по вопросам размещения временных сооружений. Эти нововведения являются пилотным проектом для Киева. Со временем он будет реализован в других туристических зонах столицы.

По материалам УБР
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