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BNP Paribas вынудил миноритариев продать акции УкрСиббанка

BNP Paribas вынудил миноритариев продать акции УкрСиббанка

BNP Paribas S.A увеличил долю в уставном капитале УкрСиббанка с 59,99% до 60%.

Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

“Согласно информации, полученной 23 февраля от депозитарного учреждения, на счет в ценных бумагах акционера АО «УкрСиббанк» BNP Paribas S.A, уполномоченного лица и заявителя требования в процессе обязательной продажи акций акционерами АО «УкрСиббанк» (в соответствии со ст. 65-2 закона «Об акционерных обществах»), был осуществлен перевод прав на акции со счетов их владельцев. В результате такого перевода доля BNP Paribas S.A в уставном капитале АО «УкрСиббанк» увеличилась с 59,99 до 60,00%”, – говорится в сообщении.

На данный момент Европейский банк реконструкции и развития и BNP Paribas S.A владеют 100% акций УкрСиббанка, до этого среди акционеров финучреждения было 20 физлиц.

Ранее такой же процедурой планировал воспользоваться акционер Райффайзен Банка Аваль.

По материалам Финансовый клуб
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