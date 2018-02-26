По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (72,178 млн и 43,093 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (91 и 36). Максимальный курс продажи доллара 27,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,02-27,03 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 127 активных заявок по доллару на сумму более 115,271 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,0500 – 10 00027,0200 – 5 05027,0100 – 10 00027,0000 – 10 00026,9900 – 20 00026,9900 – 5 00026,9800 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9500 – 800

26,9600 – 6 300

26,9700 – 6 000

26,9800 – 10 000

26,9800 – 10 000

26,9800 – 5 000

26,9800 – 12 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.0230

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.9913

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.