По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (72,178 млн и 43,093 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (91 и 36). Максимальный курс продажи доллара 27,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,02-27,03 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 127 активных заявок по доллару на сумму более 115,271 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9500 – 800
26,9600 – 6 300
26,9700 – 6 000
26,9800 – 10 000
26,9800 – 10 000
26,9800 – 5 000
26,9800 – 12 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.0230
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.9913
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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