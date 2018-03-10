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Назван город с самыми высокими зарплатами для иностранных специалистов

Назван город с самыми высокими зарплатами для иностранных специалистов

Британский конгломерат HSBC Bank провел исследование, в котором составил рейтинг городов мира с самими высокими зарплатами для иностранных специалистов. Были проанализированы данные почти 27,6 тыс. специалистов в 159 странах и территориях, сообщает Bloomberg.

Рейтинг возглавил индийский город Мумбаи, где средняя зарплата иностранных менеджеров составляет 217 тыс. 165 долларов.

В десятку лидеров также попали также Сан-Франциско (207,2 тыс. долларов), Цюрих (206,9), Шанхай (202,2), Женева (184,9), Нью-Йорк (182,2), Лос-Анджелес (161,1), Джакарта (152,6), Гонконг (148,4) и Париж (139,6). Средний показатель по миру для иностранных специалистов составил 99 тыс. 903 доллара.

По материалам Деньги.ua
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