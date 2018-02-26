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Межбанк: доллар поднялся к 27,03 на росте гривневой ликвидности

Межбанк: доллар поднялся к 27,03 на росте гривневой ликвидности

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,96/26,99 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как подтвердились наши ожидания изрядного расширения гривневой ликвидности посредством компенсации НДС Казначейством. На это обстоятельство намекали выросшие с уровня 48 813,3 млн. грн. к отметке 54 673,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Около 10.12 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,02/27,05 UAH/USD.

Спустя 26 минут, по состоянию на 10.38, безналичный «американец», сохранив восходящий тренд, вырос до 27,05/27,07 UAH/USD.

К 11.04 котировки «американца» на межбанке немного неожиданно понизились до 27,03/27,04 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,9900 / 27,0050
евро – 33,2867 / 33,3025
российский рубль – 0,4815 / 0,4821

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2326 / 1,2327

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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