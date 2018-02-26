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Крупный канадский банк запретил клиентам покупать криптовалюты с помощью кредитных карт

Крупный канадский банк запретил клиентам покупать криптовалюты с помощью кредитных карт

Один из крупнейших банков Канады Toronto-Dominion Bank провел исследование криптовалютного рынка и принял решение запретить клиентам покупать цифровые валюты с помощью кредитных карт. Об этом сообщает Globe and Mail.

«Мы регулярно пересматриваем нашу политику и меры безопасности для защиты клиентов и самого банка», — заявил пресс-секретарь TD Bank.

Royal Bank of Canada, в свою очередь, разрешает клиентам приобретать криптовалюты с помощью кредитных и дебетовых карт только при определенных обстоятельствах. Однако в RBC предупредили своих клиентов о возможности резкого падения курсов цифровых активов и о рисках, сопряженных с невозможностью покрыть задолженности.

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«Мы постоянно пересматриваем нашу политику поддержки клиентов и учитываем регулятивные меры, а также другие риски в сфере криптовалют», — подчеркнули в RBC.

Другие ведущие банки Канады пока что не определились с позицией в отношении криптовалют.

По материалам Forklog
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