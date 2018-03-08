В НБУ рассказали о работе систем перевода средств в 2017 году

В течение 2017 года на территории Украины предоставляли услуги 36 систем перевода средств, из которых 29 систем, созданные резидентами, и 7 систем, созданные нерезидентами.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году было переведено в эквиваленте: – в Украину -2 378 млн долларов, – за пределы Украины – 286 млн долларов, – в пределах Украины – 4 456 млн долларов.
По итогам 2017 года на рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов стала международная платежная система “TYME” (1 360 млн долларов).
По состоянию на 01 января 2018 в Украине предоставляли услуги такие системы перевода средств, созданные резидентами:
- 8 систем, созданных банками (из 9 зарегистрированных),
- 12 систем, созданных небанковскими учреждениями (из 12 зарегистрированных),
- 9 внутрибанковских систем перевода средств (из 10 зарегистрированных).
Всего за 2017 с помощью систем перевода средств, созданных банками и небанковскими учреждениями – резидентами, перечислены:
- в пределах Украины – 4 453 040 млн долларов,
- в Украину – 113,66 млн долларов,
- за пределы Украины – 3,06 млн долларов.
В течение 2017 года в Украине осуществляли деятельность 7 систем перевода средств, созданных нерезидентами, а именно:
- 3 системы из США,
- по 1 – из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.
За 2017 с помощью систем перевода средств, созданных нерезидентами, было переведено:
- в Украину – 2 264 026 млн долларов,
- за пределы Украины – 282,98 млн долларов,
- в пределах Украины – 2,68 млн долларов.
Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов занимает “Western Union” (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% – из Украины). Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2017 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.
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