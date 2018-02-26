В "Укрпочте" рассказали, когда в селах появятся компьютеризированные почтовые отделения

Руководство ОАО “Укрпочта” планирует к концу 1 полугодия 2018 года создать компьютеризированные отделения почтовой связи в каждом селе Украины с населением более 2 тысяч человек.

Об этом заявил и.о. генерального директора “Укрпочты” Игорь Смелянский, передает “Укринформ”.

“По нашим подсчетам, только 12-14 миллионов имеют доступ к услугам “Укрпочты”. Полтора года назад только в 20% наших отделений (мы имеем 11,5 тыс. отделений) были компьютеры.

На сегодня мы поставили перед собой задачу – к концу 1 полугодия, а по сути, мы начинаем в марте, компьютеризировать все села Украины, где проживает более двух тысяч населения”, – подчеркнул Смелянский.

“То есть каждое такое село получит компьютеризированное отделение “Укрпочты”, что позволит изо дня в день принимать платежи-переводы и предоставлять людям все современные услуги”, – пояснил он.

“Этот проект будет касаться и замены старых машин автопарка “Укрпочты”. Для сельских населенных пунктов, где проживает менее двух тысяч человек, будут вводить передвижные отделения”, – добавил Смелянский.

“Будет работать команда из трех человек: оператор будет в сельсовете принимать платежи, а водитель с почтальоном проезжать по селу и развозить пенсии, газеты, посылки. Таким образом, мы осовременим почту и создадим лучшие условия труда для почтальонов”, – отметил и.о. генерального директора “Укрпочты”.

“К тому же, мы сможем обеспечить качество оказания услуг: каждая машина оснащена GPS и мы сможем отслеживать их передвижение, мониторить”, – уточнил он.

По прогнозам Смелянского, полностью компьютеризировать Украину получится за два-три года.