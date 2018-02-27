Промышленное производство Донецкой области в январе 2018 года сократилось

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, то есть декабрем 2017 года, уменьшился на 5,7%, по сравнению с январем 2017 года – на 9,1%.

Среди основных видов промышленной деятельности региона в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем сократился выпуск продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 1,8%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,7% (в том числе в добыче каменного угля – на 8,4%), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 17,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 17,2%, машиностроении – на 23,2%. В текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов прирост по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,5%, производстве химических веществ и химической продукции – 6,5%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 17,3%.

В январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года объем продукции уменьшился в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 2,8%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 8,4% (в том числе в добыче каменного угля – на 15,5%), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 8,5%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 9,7%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 10,6%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 23,4%. Увеличился по сравнению с январем 2017 года выпуск продукции в производстве химических веществ и химической продукции на 2,0%, машиностроении – на 14,0%.