Промышленное производство Донецкой области в январе 2018 года сократилось

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, то есть декабрем 2017 года, уменьшился на 5,7%, по сравнению с январем 2017 года – на 9,1%.
Среди основных видов промышленной деятельности региона в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем сократился выпуск продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 1,8%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,7% (в том числе в добыче каменного угля – на 8,4%), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 17,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 17,2%, машиностроении – на 23,2%. В текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов прирост по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,5%, производстве химических веществ и химической продукции – 6,5%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 17,3%.
В январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года объем продукции уменьшился в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 2,8%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 8,4% (в том числе в добыче каменного угля – на 15,5%), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 8,5%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 9,7%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 10,6%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 23,4%. Увеличился по сравнению с январем 2017 года выпуск продукции в производстве химических веществ и химической продукции на 2,0%, машиностроении – на 14,0%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Одесской области целый город предупредили, что отключат газ за долгиВчера, 10:45 - 1724 70
Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билетаВчера, 12:00 - 4020 17
Ощадбанк начнет брать «честное комиссионное вознаграждение» за платежкиВчера, 17:00 - 3541 6
Глава украинского Hyperloop озвучил цену строительства тестовой площадкиВчера, 16:45 - 1348 5
СМИ узнали, во сколько обойдется Германии "Северный поток-2"Вчера, 08:45 - 1504 5
Когда упадут цены на электромобили: эксперт дал оптимистичный прогнозВчера, 10:00 - 5038
Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билетаВчера, 12:00 - 4020 17
Сообщили, когда IKEA появится в УкраинеВчера, 11:10 - 3605 2
Ощадбанк начнет брать «честное комиссионное вознаграждение» за платежкиВчера, 17:00 - 3541 6
17 жителей Перемышля владеют 12,5 тысячами украинских авто на "еврономерах"Вчера, 11:15 - 2330 4
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Вчера, 15:10 - 1306 4
Microsoft разработала VR-трость для слепыхПозавчера, 15:10 - 242
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1433 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2461
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1609 1
Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звітОбговорення статей
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості