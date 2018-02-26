Зубко рассказал, как Харьков после аварии обогревают воздушными тепловыми пушками

В Харькове на время восстановления теплоснабжения для обогрева медицинских учреждений и детского дома используют воздушные тепловые пушки.
Об этом 25 февраля сообщил вице-премьер, глава Минрегионстроя и ЖКХ Геннадий Зубко.
Без теплоснабжения остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.
“Медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ”, – сообщил Зубко.
По его словам, также проводится поквартирный обход, температура в помещениях составляет около +15 … + 18.
“Регламентные работы на основной линии теплоснабжения не проводились с 1973 года, из-за чего постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений”, – отметил вице-премьер.
Как известно, 24 февраля в Харькове из-за аварии на теплосети без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города. Порыв магистральной теплосети произошел в Немышлянском районе города, впоследствии произошли 2 повторных порыва.
По состоянию на 7:00 25 февраля без теплоснабжения оставались 129 домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы.
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