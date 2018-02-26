Vivo подтвердила скорый анонс самого безрамочного смартфона в мире

В течение последнего месяца мы неоднократно получали информацию о работе китайского вендора Vivo над рекордно безрамочным смартфоном. Производитель наконец подтвердил существование аппарата, раскрыл его название и намекнул на дату анонса.

Смартфон получит название Vivo Apex. Опубликованный видеотизер подтвердил минимальную толщину рамок вокруг экрана. Ещё одна уникальная «фишка» Vivo Apex — возможность считывания отпечатка пальца в любой части нижней половины экрана.

Слухи о характеристиках до сих пор неоднозначны: инсайдеры говорят о процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ оперативной памяти, накопителе на 512 ГБ и двойной камере с четырёхкратным зумом без потери качества. Отсутствие разговорного динамика намекает на элемент для костной проводимости звука. Непонятным остаётся расположение фронтальной камеры.



Стоимость Vivo Apex пока не раскрывается, однако рассчитывать на доступный ценник и широкую географию продаж не приходится.