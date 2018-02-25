В НБУ рассказали, что сдерживает кредитование экономики

Ограничительная монетарная политика серьезно сдерживает кредитование экономики, в первую очередь из-за высоких ставок.
Об этом в своей статье для DT.UA пишет глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
“Да, это носит вынужденный характер (в связи с режимом таргетирования инфляции), но и некоторые другие важные аспекты деятельности НБУ дополнительно сдерживают кредитование реального сектора”, – пишет Данилишин.
По его словам, в частности, не получается отойти от модели отвлечения средств банков в депозитные сертификаты НБУ.
“Получается, что в виде депозитных сертификатов, Нацбанк создал для банков высоко-прибыльный безрисковый инструмент, который не только является очень затратным для государства, но и вытесняет с рынка другие инструменты получения банками дохода, в первую очередь – кредитование реального сектора экономики”, – отмечает автор.
“Разве рост гривневых кредитов юридическим лицам на 8,7% за минувший год мог сколь-нибудь ощутимо способствовать экономическому росту? Тем более, что на самом деле львиная доля этого роста состоялась благодаря конвертации валютных кредитов предприятий в гривневые”, – добавил глава Совета НБУ.
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