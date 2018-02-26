Математик доказал, что черные дыры могут стирать прошлое

Математик из Калифорнийского университета в Беркли доказал, что уравнения теории относительности Альберта Эйнштейна предполагают, что внутри некоторых черных дыр прошлое условного наблюдателя стирается и появляются различные варианты будущего. Это опровергает одну из основополагающих космологических теорий — теорию «космической цензуры», пишет Science Daily.
Почти полвека назад выдающийся британский физик и математик Роджер Пенроуз впервые сформулировал теорию «космической цензуры». Она переносит на Вселенную философский принцип детерминизма — предопределенности будущего, поскольку прошлое изменить нельзя. Пенроуз согласен, что внутри сингулярности, то есть черной дыры, могут находиться точки, в которых прошлое условного наблюдателя стирается и будущее становится бесконечно вариативным. Но, по мнению ученого, попасть туда даже теоретически невозможно, потому что каждая сингулярность отделена от обычной детерминированной Вселенной непреодолимым горизонтом событий.
Питер Хинтц, математик из Калифорнийского университета в Беркли бросил вызов авторитету Пенроуза. Его расчеты показывают, что в случае с некоторыми видами черных дыр в такой расширяющейся Вселенной, как наша, наблюдатель смог бы пережить переход за горизонт событий из детерминированного мира в недетерминированный, где его прошлое стерлось бы, а будущее стало неопределенным.
Какая жизнь была бы в пространстве, где прошлое исчезло, а будущее имеет бесконечное число вариантов, неясно. Но вывод Хинтца не означает, что уравнения общей теории относительности Эйнштейна, которые до сих пор прекрасно описывают эволюцию Вселенной, ошибочны, говорит автор открытия.
«Насколько мне известно, ни один физик не собирается путешествовать внутрь черной дыры и измерять происходящие в ней процессы. Это чисто математическая проблема, и предложенное мною решение делает уравнения Эйнштейна математически более интересными, — говорит Хинтц. — Это вопрос, который можно реально изучать математически, но ответ на него имеет физические, почти философские последствия, что делает решение загадки стирания прошлого за горизонтом событий очень крутым занятием».
Наблюдения за одной из черных дыр подтвердили правоту Альберта Эйнштейна. 20-летний эксперимент по изучению движения пары звезд, вращающихся вокруг черной дыры в центре нашей Галактики, показал, что все происходит в полном соответствии с общей теорией относительности.
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