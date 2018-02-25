Хакеры научились майнить криптовалюту через Microsoft Word

Исследователи проблем безопасности из компании Votiro рассказали о скрытой добыче криптовалюты Monero с помощью вставки в документы Microsoft Word криптоскриптов.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
Для управления процессорами зараженных компьютеров используется такая опция Word, как Online Video. Она позволяет с помощью встроенного кода добавлять на страницу Word видео из интернета.
При очередном открытии страницы на ней появляется окошко с видео. Чтобы максимально повысить эффективность атаки, хакеры могут адаптировать видео к потребностям конкретного пользователя.
После того как скрипт встроен и запущен, пользователь считает, что просто смотрит видео, в то время как процессор его компьютера эксплуатируется для добычи криптовалюты.
Хакеры сумели использовать 99% мощности процессора.
Поскольку для майнинга нужен открытый фрейм Internet Explorer, более эффективными являются длинные видео. Исследователи отметили, что существует способ добавить фальшивый скрин “Загружается…”, чтобы искусственно увеличить продолжительность ролика.
С помощью вредоносного ПО и скрипта в Word также возможно устанавливать банковские трояны. Кроме того, как сообщают эксперты, в файлы Microsoft Word могут быть встроены фишинговые страницы.
Таким образом, отмечают специалисты, стоит держать ухо востро, имея дело с файлами Word от неизвестных авторов и отправителей, а также с опцией Online Video в этом текстовом редакторе.
В отчете говорится, что Internet Explorer также находится под угрозой атак. Поскольку он используется реже, чем Chrome и Firefox, обновления не столь регулярные и уязвимость, соответственно, вполне реальная.
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