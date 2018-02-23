Количество студентов-украинцев в Чехии выросло в 10 раз

Министерство образования Чехии сообщило о том, что количество иностранных студентов в стране увеличилось в течение последних нескольких лет. Об этом сообщает агентство prian.

Если рассматривать промежуток в 10 лет, заметнее всего выросло число украинцев – их стало больше в 10 раз. На втором месте – россияне, на третьем – казахи, приток которых увеличился на 20%. Из 10 491 гражданина России, Украины и Казахстана 2 661 учится в частных вузах, а 605 платили за образование самостоятельно.

За 10 лет иностранцев, своими силами оплачивающих учебу, стало в три раза больше. В прошлом году их доля составляла 16% или 6 973 человека из общего количества зарубежных студентов.

В министерстве отмечают, что каждый зарубежный студент приносил годовой доход государству в размере $7 280. Даже те, кто учится в Чехии бесплатно, тратили деньги на проживание, питание и развлечения.

Несмотря на то, что с 2010 года общее число студентов в Чехии сократилось на 96 925 человек, приток иностранцев увеличился на 6 332 учащихся.