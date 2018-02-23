День финансов, 23 февраля: 1,5 млн с парковок, "расправа" с должниками по алиментам, штраф за электронный полис ОСАГО

Пятница, 23 февраля, стала днем результатов, отчетов и новых предложений.
Юрий Луценко рассказал о допросе Гонтаревой и Коломойского. По словам главы ГПУ, допрос проходил в посольстве Украины в Швейцарии. Кроме того, он заявил, что в деле о $1,5 млрд конфискованных средств роль компании ICU уже расследована.
За 10 дней из Украины не выпустили 25 тысяч неплательщиков алиментов. Также за это время было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами, а в розыск объявили шесть тысяч неплательщиков алиментов. Таким образом в Минюсте отчитались об ужесточении ответственности за неуплату алиментов.
Глава КГГА Виталий Кличко рассказал, как с помощью парковки найти дополнительные деньги для Киева. По его словам, каждую ночь в столице на парковках оставляют более 300 тыс. автомобилей. Если средства от парковки будут получать не только коммерческие структуры, но и город, то за сутки столица сможет зарабатывать 1,5 млн гривен.
Журналисты рассказали, нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоит. В Главном управлении Государственной миграционной службы (ГМС) заверили, что срок действия паспорта-книжки не истечет в 2020 году. Однако, невзирая на все преимущества пластикового документа, главный минус ID-карты — срок действия и связанные с ним расходы на получение нового.
Водителей штрафуют за электронный полис ОСАГО. Нацполиция считает такие полисы недействительными. Однако, согласно распоряжению Нацкомфинуслуг, согласованным с МВД и зарегистрированным в Минюсте 27 сентября 2017 года, в документе говорится, что договор ОСАГО может быть оформлен “в бумажной форме или путем направления визуальной формы страхового полиса с отображением данных электронными средствами в форме, пригодной для восприятия его содержания человеком и воспроизведения на бумаге”.
«Укрпочта» анонсировала запуск мобильных офисов. Государственный почтовый оператор «Укрпочта» объявил о запуске услуги адресной доставки посылок. С 1 марта отправления за отдельную плату будут привозить прямо к дверям получателей в столице.
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